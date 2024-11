Robustellini: «L’Inter è famiglia. Il momento più emozionante!»

Chiara Robustellini ha raccontato le emozioni con cui vive il calcio e parlato del suo legame con l’Inter prima della sfida del campionato femminile tra Fiorentina e Inter Women.

LE DICHIARAZIONI – Così Chiara Robustellini nel Matchday Programme di Fiorentina-Inter Women sull’importanza dell’Inter per la sua maturazione umana e professionale: «Per me l’Inter significa famiglia, è dove sono cresciuta sia come calciatrice che come persona. Lavoro per dare sempre il 100%, per essere un punto di riferimento anche per le mie compagne. Per me il calcio è passione, perseveranza e divertimento».

L’emozione più grande con l’Inter Women per Robustellini

UN EPISODIO – Robustellini ha proseguito soffermandosi sul momento più emozionante della sua avventura con la maglia dell’Inter Women: «Il momento più felice è l’esordio nel derby. Si tratta di un’esperienza che non dimenticherò mai».