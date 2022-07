Robustellini: «Inter punto di arrivo e di partenza. Il nerazzurro significa due cose»

Chiara Robustellini è una nuova giocatrice dell’Inter Women. Dopo aver ufficializzato il suo passaggio dalla Primavera alla Prima Squadra (vedi articolo), la giocatrice nerazzurra è stata intervistata dai canali ufficiali della società.

GRANDE SALTO – Chiara Robustellini, terzino dell’Inter Women, ha parlato del salto dalla Primavera nerazzurra alla Prima Squadra: «Dopo anni di giovanili sono contentissima di entrare a far parte finalmente di questo gruppo, soprattutto in un anno così importante. Indossare questa maglia significa sacrificio e onore. Per me l’Inter rappresenta un punto di partenza e un punto di arrivo. Proprio grazie all’Inter sono qui e sono cresciuta tanto, essere qui in Prima Squadra lo vedo come un punto di arrivo ma anche un nuovo inizio».

PROFESSIONISMO – Robustellini ha poi reso noti i suoi obiettivi e il significato di passare al professionismo: «La convocazione in Nazionale è stato un momento bellissimo e inaspettato. Sono contenta di aver vissuto queste tre settimane di raduno. Ho visto i ritmi di giocatori professioniste con cui giocherò in futuro. È stato affascinante. Finalmente siamo passate al professionismo e adesso posso finalmente dire che fare la calciatrice è il mio lavoro. I miei obiettivi sono di dare il massimo e dimostrare di poter far parte di questo mondo nonostante la giovane età».