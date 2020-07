Roberta D’Adda chiude con il calcio giocato. Inter Women: “Grazie di tutto”

Roberta D’Adda saluta l’Inter Women dopo aver detto addio al calcio giocato. L’ormai ex giocatrice nerazzurra ringrazia e saluta a sua volta il club nerazzurro

SALUTI – Roberta D’Adda saluta l’Inter Women dopo aver deciso di chiudere con il calcio giocato. L’ormai ex nerazzurra saluta il club su Instagram: “Un vincitore è semplicemente un giocatore che non si è mai arreso… GRAZIE e ARRIVEDERCI CALCIO”. L’Inter Women replica su Twitter: “Grazie Roberta D’Adda per tutto quello che hai dato a questa maglia!”.