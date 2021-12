Regazzoli, Inter Women: «Chiudiamo bene l’anno. Orgogliosa del gruppo»

L’Inter Women ha spazzato via, questo pomeriggio, il San Marino. Le ragazze di Rita Guarino hanno vinto meritatamente 3-0 grazie alla doppietta di Bonetti e la rete di Elisa Polli (vedi articolo). Ecco le parole di Alice Regazzoli, centrocampista classe 1999 dell’Inter.

GRUPPO – Come detto l’Inter Women si è conquista i quarti di finale di Coppa Italia con la vittoria per 3-0 contro San Marino. Queste le parole, al termine dei 90 minuti, di Regazzoli ai microfoni di Inter Tv. «E’ stata una vittoria importante per chiudere alla grande l’anno. Siamo contente per il passaggio del turno, ora ci riposiamo e ci prepariamo per riprendere al meglio. Siamo un gruppo solido e sono orgogliosa di farne parte. Non vedo l’ora di tornare con le pile ricaricate al massimo».

FONTE – Inter Tv