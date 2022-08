Regazzoli: «Inter Women, cariche! Parma? Mi aspetto gara combattuta»

Alice Regazzoli, centrocampista dell’Inter Women, ha parlato in vista dell’inizio della nuova stagione che vedrà le nerazzurre contro il Parma nella prima di campionato.

PREPARAZIONE – Queste le parole su Inter Tv da parte di Alice Regazzoli, centrocampista dell’Inter Women, in vista dell’inizio della nuova stagione. «Come sto e come è andata la preparazione? Ciao a tutti, allora sto bene. Siamo cariche, non vediamo l’ora di iniziare questo campionato. Ci siamo allenate tanto e daremo il massimo per guadagnare più punti possibili».

VOLTI NUOVI – Regazzoli sui diversi volti nuovi in organico. «Quanto è stato importante il ritiro e la tournée negli Stati Uniti per conoscersi e cementare il gruppo? Sicuramente la tournée e il ritiro sono stati molto importanti sia per conoscersi a livello calcistico sia come persona. Quindi sono molto contenta di aver conosciuto nuove persone».

AVVERSARIA – Regazzoli sul Parma, avversaria nella prima di campionato e novità assoluta per la categoria. «Che insidie ci possono essere e che tipo di partita mi aspetto? Mi aspetto una partita molto combattuta. E credo che cercheremo di giocarla come sappiamo fare e porteremo a casa i tre punti».