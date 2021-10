Regazzoli: «Inter seconda famiglia. Ricordo più bello? Vittoria Serie B»

Alice Regazzoli oggi ha rinnovato il suo contratto con l’Inter (vedi comunicato) e a tal proposito è stata intervistata da Inter Tv. La centrocampista ha parlato del suo percorso di crescita in nerazzurro

FAMIGLIA − Le parole di Regazzoli sul rinnovo di contratto: «Giorno importante per me. Sono veramente contenta di continuare a far parte di questo progetto dell’Inter. Questa società rappresenta la mia seconda famiglia, mi ha cresciuto e mi sta facendo crescere continuamente».

RICORDO E NAZIONALE − Regazzoli parla del momento più bello all’Inter e della convocazione con le azzurre: «Sono passati tanti anni, il ricordo più bello la vittoria della Serie B e dunque la conquista della Serie A. Sono cresciuta molto, l’Inter mi ha dato tanto entusiasmo e sono arrivata in Nazionale. Adesso cercheremo di fare di più e arrivare in Nazionale maggiore»