Regazzoli: «Il match con la Juventus ha dato fiducia, cresciute tanto!»

Regazzoli parla ai microfoni di Inter TV alla vigilia di Inter-Fiorentina, match valevole per la diciannovesima giornata di Serie A Femminile. La nerazzurra va oltre la sconfitta con la Juventus sottolineando la crescita evidente della squadra

FIDUCIA – Alice Regazzoli non si sofferma sul risultato di Juventus-Inter quanto piuttosto sulla buona prestazione della squadra: «Il match contro la Juventus ha dato grande fiducia alla squadra, siamo cresciute tantissimo e cerchiamo di migliorarci partita dopo partita. Sicuramente è importante fare punti, cercheremo con la nostra personalità e la nostra determinazione di portarne a casa il più possibile. Fiorentina? Sarà una partita combattuta, noi cercheremo di dare il massimo per portare a casa i 3 punti. In bocca al lupo e che vinca il migliore».