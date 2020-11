Quazzico: “Inizio non come volevamo, ma stiamo migliorando”

Francesca Quazzico, difensore di Inter Women, ha parlato ai microfoni di Inter TV alla vigilia della sfida di campionato di domani contro la Pink Bari

LA PARTITA DI DOMANI – Quazzico sarà una delle ex della sfida di domani: «Sarà una partita molto importante, sentita. Soprattutto per l’Inter perché abbiamo bisogno di punti e per me è molto sentita perché dall’altra parte del campo ci sarà la mia seconda famiglia».

AVVERSARIO DA NON SOTTOVALUTARE – Quazzico invita a non sottovalutare le avversarie di domani: «Non stanno passando un buon periodo. Hanno perso tante giocatrici valide, ma ne hanno con molto talento, sono molto brave agonisticamente e non bisogna sottovalutarle».

AVVIO DIFFICILE – Quazzico parla del difficile avvio di campionato delle nerazzurre: «Nel calcio è così, non abbiamo iniziato come avremmo voluto. Posso dire egoisticamente che stiamo migliorando giorno dopo giorno».

GLI OBIETTIVI – Quazzico parla dei suoi obiettivi per questa stagione: «Il mio obiettivo è pormi sempre obiettivi, mi piace migliorarmi. Vorrei che tutti i miei sogni si realizzassero».