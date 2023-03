Prova del nove per l’Inter Women: con la Juventus si dimostri una vera big!

L’Inter Women (vedi convocate) affronterà la Juventus domani nel primo atto delle semifinali di Coppa Italia Femminile. Serviranno due gare top. Nerazzurre alla prova del nove

LA GRANDE PROVA − Per l’Inter Women è arrivato il momento di diventare grande. Domani pomeriggio, le ragazze di Rita Guarino affronteranno la quotatissima Juventus di Montemurro nell’andata delle semifinali di Coppa Italia Femminile. Dopo la qualificazione alla Poule Scudetto, arriva il primo grande impegno per Chawinga e compagne. Il doppio confronto contro le bianconere dirà tanto sul livello della squadra. Durante la regular season, chiusa peraltro con un buon terzo posto a quota 35 punti (a meno cinque dalla Juventus seconda, inarrivabile la Roma a 48), l’Inter ha affrontato due volte la Juventus. A Torino è arrivato un pirotecnico pareggio per 3-3 a settembre, mentre a Milano le ragazze di Guarino sono capitolate 0-2. Adesso la prova del nove.

Inter, prova da top

STEP − Tra Serie A e Coppa Italia, quest’anno il trend dell’Inter è stato abbastanza altalenante. Paradossalmente in termini di prestazione, le nerazzurre hanno fatto meglio in campionato. Durante le 18 giornate, la squadra ha mantenuto una certa regolarità di rendimento uscendo sconfitta solamente in tre occasioni. Due peraltro contro le squadre più forti: appunto la Juventus e la Roma. L’Inter ha dovuto affrontare e sta tuttora affrontando diverse problematiche relative agli infortuni. Dal portiere titolare Durante alla Nazionale Simonetti. Quest’ultima rientrata proprio nell’ultimo turno di campionato. Ritornando al concetto di prestazione, in Coppa Italia le ragazze dovranno necessariamente fare uno step in più. In diverse partite, i cali di concentrazione sono stati evidentissimi. Soprattutto ai quarti di finale contro la Sampdoria superata solamente ai rigori dopo un doppio confronto rocambolesco. Inter vincente 3-2 all’andata (primo tempo finito 3-0) e ritorno 3-4 per le blucerchiate (primo tempo Inter avanti 3-0). Contro la Juventus, non sono ammessi errori o cali di concentrazione di questo tipo. Servono due prove da squadra di livello!