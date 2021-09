Primavera, a vincere è solo l’Inter Women: debutto con tre gol in trasferta!

Primavera, campionato al via anche per l’Inter Women Under-19! E le ragazze di mister Mandelli non deludono al debutto, segnando tre reti in casa del Cittadella

TRIS AL DEBUTTO – Buona la prima per l’Inter Women Under-19 di mister Marco Mandelli nel Campionato Primavera Femminile 2021/22. Il debutto nerazzurro in casa del Cittadella porta le firme di Beatrice Calegari al 14′, Francesca Colonna al 53′ e Giada Scarpini al 76′, che in Cittadella-Inter fissano il risultato sull’1-3 finale. Il weekend dell’Under-19 gioisce solo alle nerazzurre, vista la brutta sconfitta dei nerazzurri di Cristian Chivu contro la Juventus (vedi articolo).