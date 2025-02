Poule scudetto Serie A Femminile, l’Inter inizia da Roma: data e ora

Sta per iniziare la Poule scudetto di Serie A Femminile. L’Inter Women di Gianpiero Piovani ha scoperto quando e dove giocherà la prima partita della seconda parte del campionato: si parte da Roma. Ecco tutti i dettagli sulla gara.

SECONDA PARTE – Circa dieci giorni fa si è conclusa la regular season del campionato femminile. Nell’ultima gara disputata l’Inter Women, dopo un’ottimo inizio, si è fatta rimontare nel finale in casa della Lazio. Nonostante l’ultimo pareggio, uno dei pochi scivoloni stagionali, la squadra di Gianpiero Piovani arriva alla Poule scudetto di Serie A Femminile godendo di un’ottima posizione in classifica. L’Inter Women adesso è pronta a ricominciare con la seconda parte di stagione del campionato, ma prima dovrà aspettare e concentrarsi sugli impegni delle Nazionali che andranno in scena a partire da questa settimana. Di seguito il resto degli aggiornamenti sulla prima gara di questa seconda parte del campionato per l’Inter Women.

Poule scudetto Serie A Femminile, Inter Women

LA PRIMA SFIDA – La Poule Scudetto di Serie A Femminile, infatti, inizierà solo all’inizio di marzo. L’Inter Women, tra l’altro, dovrà attendere ulteriormente, perché nella prima giornata dovrà rispettare il consueto turno di riposo. Poi, nel secondo turno, toccherà alla squadra di Piovani scendere finalmente in campo. Per le nerazzurre, dunque, la Poule scudetto avrà ufficialmente iniziò domenica 8 marzo, alle ore 12:30, quando è in programma la sfida in casa della Roma. Di seguito il resto delle giornate e delle gare in calendario. I punti conquistati finora non verranno resettati, così come anche la differenza reti e gli scontri diretti. Tutto, alla fine della competizione, sarà calcolato integralmente dall’inizio del campionato di Serie A Femminile.