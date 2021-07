Portales: «Avevo altre offerte, ma non potevo dire no all’Inter»

Macarena Portales è da oggi una nuova calciatrice di Inter Women (leggi QUI). La giovane attaccante spagnola ha concesso a Inter TV le sue prime parole da nerazzurra.

MOLTO CONTENTA – Macarena Portales non nasconde la sua emozione per essere una giocatrice dell’Inter, ammettendo di aver avuto anche altre offerte, ma di aver scelto la maglia nerazzurra: «Sono molto contenta ed emozionata di essere qui. Non vedo l’ora di iniziare. Ho visitato la città, ho visto lo stadio e sono felice. Quando il mio procuratore mi ha detto che c’era la possibilità di venire all’Inter non ci ho pensato due volte. Avevo altre offerte, ma non si può dire di no all’Inter. Sarà un anno molto competitivo e vengo a dare il meglio di me stessa. Ho molta voglia di tornare in campo, è la cosa che mi piace di più e spero che tutti si divertano con me. Sono una giocatrice versatile, sono veloce, mi piace creare pericoli e aprire spazi e soprattutto la mia maggiore capacità è creare occasioni da gol. Non mi piace parlare molto dei miei pregi, preferisco che siano gli altri a farlo».