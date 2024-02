Pomigliano-Inter Women 2-6, il tabellino della partita della 16ª giornata di Serie A Femminile

Pomigliano-Inter Women è terminata da pochi minuti con il punteggio di 2-6: questo il tabellino della partita valida per la sedicesima giornata di Serie A Femminile 2023-2024.

DOMINIO PAZZO − A Torre del Greco, l’Inter Women si rialza subito dopo l’eliminazione in settimana dalla Coppa Italia per mano della Fiorentina, strapazzando le campane del Pomigliano. Praticamente fa tutto l’Inter, letteralmente! Il primo tempo è già a senso unico, con le ragazze di Guarino che chiudono i primi 45’ con le reti di Serturini al 2’, Bugeja al 10’ e Magull al 38’. Turnover, inoltre, per la coach nerazzurra che lascia in panchina sia Bonfantini che Cambiaghi. Nella ripresa, succede di tutto ed è sempre l’Inter a comandare. In sette minuti, segnano Fordos, ancora Magull e Robustellini. Fordos lo fa nella propria porta, Robustellini sia nella propria porta che in quella avversaria. Insomma, è 2-5. Al 76’ timbra pure Jelcic a chiudere il set.

Pomigliano-Inter Women, il tabellino

POMGLIANO (4-4-2): Gavillet; Battistini, Apicella, Rabot, Fusini; Novellino (46’ Nambi), Harvey, Ferrario (82’ Manca), Di Gianmarino (69’ Domi); Arcangeli (75’ Babic), Ippolito (82’ Szymanowski).

In panchina: Buhigas, Caiazzo, Vingiani, Schettino.

Coach: Alessandro Caruso. INTER (4-3-3): Cetinja; Thøgersen, Alborghetti (46’ Fordos), Tomter, Robustellini, Magull (64’ Pandini), Csiszar (70’ Simonetti), Milinkovic; Serturini, Polli (64’ Jelcic), Bugeja.

In panchina: Piazza, Bonetti, Bonfantini, Merlo, Cambiaghi.

Coach: Rita Guarino. Arbitro: Mario Perri (sezione Roma 1), Pasqualetto-Romagnoli-Laziale Gol: 2’ Serturini (I), 10’ Bugeja (I), 38’ Magull (I), 57’ autogol Fordos (I), 60’ Magull (I), 61’ autogol Robustellini (I), 64’ Robustellini (I), 76’ Jelcic (I) Ammonite: nessuna Recuperi: 1’ PT, 3’ ST