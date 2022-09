Polli vola basso: «Non guardiamo la classifica! Derby? Non vediamo l’ora»

Elisa Polli parla dopo la vittoria dell’Inter Women sul campo del Como che permette alla squadra di Rita Guarino di mettere al sicuro il primo posto in classifica prima della sosta (vedi report). L’attaccane nerazzurra, autrice di una doppietta, vola basso ai microfoni di Inter TV al termine della sfida con un occhio già rivolto al derby con il Milan

PIEDI A TERRA – Elisa Polli preferisce volare basso dopo la vittoria dell’Inter Women sul campo del Como rivolgendo un pensiero al derby con il Milan in programma dopo la sosta: «Noi la classifica non la guardiamo, cerchiamo sempre giorno dopo giorno di dare continuità al lavoro. Le prestazioni le valutiamo di volta in volta. Il derby è una partita a sé, noi cercheremo di dare il meglio come abbiamo fatto fino ad adesso e non vediamo l’ora di giocarlo».