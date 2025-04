Polli spera: «Molto felice del gol. Ora punto alla Nazionale!»

Elisa Polli ha parlato al termine del match vinto dall’Inter Women contro il Milan con il punteggio di 4-1. Questo il suo commento.

LE DICHIARAZIONI – Elisa Polli è stata tra le protagoniste della sfida vinta dall’Inter Women contro il Milan per 4-1. La calciatrice nerazzurra, la cui rete le è valsa il sigillo numero 23 in questa stagione, si è così pronunciata a InterTV nel post-partita del match del Poule scudetto: «Sono molto felice di questo gol, soprattutto perché ci ha portato in vantaggio. Cerco sempre di dare il meglio con tutte le avversarie e anche oggi è arrivato il gol. L’obiettivo ora è la Nazionale, nonostante gli infortuni, sto trovando continuità. Ora ci godiamo questo secondo posto».

