Polli: «Io, cresciuta con questi colori. Inter non vedo l’ora di iniziare»

Elisa Polli è ufficialmente una nuova giocatrice dell’Inter Femminile. La classe 2000, arrivata in prestito dall’Empoli, ha rilasciato la sua prima intervista ai microfoni di “Inter TV” sottolineando la sua fede da fin da bambina

ENTUSIASMO – Elisa Polli ha parlato nel giorno del ritiro dell’Inter Femminile (leggi l’articolo). Queste le sue parole: «Sono molto felice di indossare questi colori. Ringrazio l’Inter per questa possibilità. Cercherò di dare tutta me stessa per questi colori con cui sono cresciuta fin da piccola. Sono molto felice e orgogliosa. Vengo da un infortunio che mi ha tenuto fuori per un po’. Non vedo l’ora di iniziare. Sono una prima punta e mi piace segnare. Una delle mie caratterisiche è tenere bene la palla. Prediligo il gioco di squadra e sono molto altruista».