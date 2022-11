Polli, dall’Inter Women all’Italia Femminile: «Emozione unica giocare dal 1’»

Polli interviene al termine dell’amichevole Italia-Austria Femminile. L’attaccante dell’Inter Women commenta la sconfitta delle azzurre per 0-1 e l’emozione nello scoprire di essere tra le titolari in campo dal primo minuto. Di seguito le dichiarazioni pubblicate sul profilo social ufficiale della Nazionale Italiana Femminile di Calcio.

– Elisa Polli è una delle quattro calciatrici dell’Inter Women (vedi articolo) convocate per gli impegni dell’Italia Femminile. Al termine della partita, persa, contro l’Austria, l’attaccante nerazzurra dichiara : «Scendere in campo dal primo minuto è stato unico. È stato emozionante e lo è tutt’ora. Quando è stata data la formazione ero felice e non vedevo l’ora di giocare, al di là del risultato che ci ha penalizzato molto. Abbiamo espresso un buon gioco nella prima mezz’ora. A tratti abbiamo costruito delle buone trame e questa è una cosa molto positiva». Queste le dichiarazioni di Polli, pubblicate sul profilo Instagram ufficiale della Nazionale Italiana Femminile di Calcio. Dopo l’amichevole giocata in casa, a Lignano Sabbiadoro, le azzurre voleranno a Belfast. Qui, il 15 novembre, la squadra di Milena Bertolini, sfiderà l’Irlanda del Nord, in preparazione al prossimo Mondiale in Australia e Nuova Zelanda.