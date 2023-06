Polli: «Inter ancora di salvezza. Tripletta al Pomigliano segnale nuovo percorso»

Elisa Polli, attaccante dell’Inter Women, ha parlato dei tre gol al Pomigliano al ritorno dall’infortunio (e non solo).

DALL’INFORTUNIO AL RITORNO IN CAMPO – Queste le parole di Elisa Polli, attaccante dell’Inter Women, nel video in collaborazione con WebScience – an adesso company, Official Women’s Team Partner, il quarto appuntamento di Grow Together, pubblicato sull’account Twitter di Inter Women. «Questa era la prima stagione intera dopo due anni. C’era tanta voglia di dimostrare il valore e la determinazione che mi ha portato fino ad oggi».

TRE GOL AL RIENTRO – Polli sulla tripletta da lei segnata contro il Pomigliano. «La tripletta è stata all’inizio il segnale di un nuovo percorso. Sono stati tre gol, un’emozione forte ed unica in quel momento. Con quella voglia ho continuato questo campionato».

FORZA DEL GRUPPO – Polli sulla forza del gruppo. «Il gruppo è determinante per una squadra. Ti porta ad arrivare dove la parte tecnica, tattica non può arrivare. Il lavoro di squadra sicuramente è la forza in più».

PARTITA SIMBOLO – Polli su Juventus-Inter. «Contro la Juve all’andata, che abbiam pareggiato 3-3 al 95′, quella lì è stata la partita dove il gruppo è venuto fuori e senza quella forza non saremmo riusciti a portare a casa quel risultato perché eravamo in svantaggio e recuperare comunque il risultato contro una squadra, contro la Juventus, non è da poco».

ORIGINI DI UNA PASSIONE E INTER – Polli sulle origini della sua passione per il calcio e il club nerazzurro. «Io ho iniziato fin da piccola, all’età di 5 anni, con mio papà. Era sempre comunque nei campi da calcio. Mi portava sempre con lui. A fine di ogni partita che vedevamo andavo a giocare a calcio nel campo, ma anche al parchetto con gli amici. È stata comunque una passione fin da piccola. L’Inter per me è stata un’ancora di salvezza perché mi ha preso quando ero infortunata e avevo comunque tutto un percorso davanti da fare per ritornare in campo. Speriamo di continuare così con questa maglia».