Polli: «Derby Inter-Milan femminile diverso. Noi con una forza della natura»

Domani alle 14.30, al Breda di Sesto San Giovanni, si giocherà il derby Inter-Milan di Serie A Femminile. L’attaccante delle nerazzurre Elisa Polli, intervistata da DAZN, presenta la stracittadina (vedi articolo).

MOMENTO SÌ – È un periodo di rilancio per Elisa Polli: «Sono stata ferma un anno, nel campionato scorso con l’Inter ho giocato poco senza nemmeno segnare ed è stata un’annata dedicata a un faticoso recupero. Rita Guarino però mi ha voluto a tutti i costi (l’allenatrice dell’Inter aveva lavorato con Polli nelle giovanili dell’Italia, ndr) e i cinque gol nelle prime cinque giornate di questa Serie A rappresentano un nuovo inizio, mi sento di nuovo me. L’esordio in Nazionale? È stato bellissimo, ero in panchina e pregavo che Milena Bertolini mi facesse entrare. Poi Italia-Brasile ha sempre un sapore diverso. Alla fine sono entrata ma sono sincera, avrei voluto giocare molto di più».

SUPERSFIDA – Inter Women in testa alla Serie A con 13 punti in cinque giornate, il Milan insegue quinto a -4. Polli valuta la stracittadina in programma domani: «Il derby è sempre una partita diversa dalle altre, che porta anche motivazioni diverse. Io personalmente la vivo con serenità, perché sono una persona molto serena e calma anche nella vita in generale. Come squadra siamo tranquille: ci siamo allenate bene, ma in una sfida così l’approccio sarà determinante più della tecnica. Il Milan ha iniziato male, però si è ripreso bene e rimane per me una delle squadre favorite per le posizioni più alte della classifica. Hanno tante giocatrici forti, anche a livello internazionale: se devo fare un nome è senza dubbio quello di Kosovare Asllani. Noi però abbiamo Tabitha Chawinga, che ha qualità fisiche impressionanti. È una forza della natura e credo che in questa Serie A sia sopra tutte quante».

Fonte: dazn.com – Alice Nidasio