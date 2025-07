Pleidrup: «Voglio vincere con Inter Women! Club più grande»

L’Inter ha annunciato un nuovo acquisto per la sua squadra Women: Caroline Pleidrup. La calciatrice ha rilasciato la sua prima intervista ai microfoni del club.

NUOVO ACQUISTO – L’Inter Women ha acquistato Caroline Pleidrup, difensore ex Sassuolo. La calciatrice ha detto questo in sede: «Sono molto felice di essere qui, non vedo l’ora di iniziare la stagione e incontrare la squadra. L’Inter è il club più grande in Italia e sono davvero molto orgogliosa di rappresentare questi colori. Pleidrup, sei contenta di questo trasferimento? L’Inter è lo step più grande della mia carriera, dico grazie anche al Sassuolo per i tre anni lì. Mi hanno formata come giocatrice, ora sono nel club più grande del mondo. L’Inter Women mi ha convinta come progetto, mi piace che c’è sempre l’obiettivo di vincere e dare il meglio. Mi piace anche lo stile di gioco. Sono un difensore tecnico, sono mancina e mi piace partecipare nella fase offensiva. Ho un piede forte che posso usare nella costruzione, anche nelle palle inattive. Io sono leader, aiutare la squadra è molto importante per me. Pleidrup, quali sono gli obiettivi? Nessun dubbio, voglio vincere la Serie A e la Coppa Italia. Voglio fare bene anche in Champions League, è la prima volta. A livello individuale voglio crescere e anche in nazionale»