Piovani sull’Inter Women: «Vogliamo alzare l’asticella!»

Gianpiero Piovani, allenatore dell’Inter Women, pone gli obiettivi della squadra femminile. Il suo primo intervento ai canali del club in questa nuova stagione.

PROSSIMA STAGIONE – Gianpiero Piovani, allenatore dell’Inter Women, parla così della prossima stagione nel primo giorno di ritiro: «Le sensazioni sono sempre positive, ritrovo tante ragazze dello scorso anno e abbiamo giocatrici nuove. Le vedremo nel corso del tempo. Come sarà la preparazione mister Piovani? Dobbiamo ripartire dagli ultimi sei mesi dove abbiamo alzato l’asticella. Dev’essere un punto di partenza, non di arrivo, e dobbiamo fare meglio dell’ultimo anno. Ciò vuol dire vincere lo scudetto, io non lo voglio dire, però dobbiamo lavorare con grande umiltà e sudore, intensità. Tutte le ragazze devono capirlo, siamo l’Inter e dobbiamo fare bene. Non vogliamo straparlare e mettere fumo negli occhi ai tifosi, dobbiamo solo spostare il paletto sempre più avanti. Come ho detto prima ho tante ragazze dell’ultimo anno e sanno come lavoriamo. Noi dello staff dobbiamo poi portare cose diverse, ciò che fai ieri è già vecchio. Le giocatrici nuove e quelle che arriveranno non avranno problemi a inserirsi, il gruppo è fatto di umanità e empatico. Ci metteranno un secondo per entrare in sintonia. Mister Piovani, quale ruolo avrà l’Inter Women? Dobbiamo alzare l’asticella, migliorare giorno dopo giorno, non sarà facile. Partiamo a fari spenti, dobbiamo avere la stessa fame di chi si vuole salvare sapendo di essere forti. Chiedo ai tifosi di starci vicini aiutando noi e le ragazze nel percorso ricco di tante partite. Ci sarà la Champions League»