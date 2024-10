Piovani: «L’Inter Women vale tantissimo. Sono soddisfatto!»

Il mister dell’Inter Women Gianpiero Piovani è soddisfatto della vittoria per 1-0 contro il Como di oggi pomeriggio. Le sue parole su Inter TV valgono tantissimo.

PARTITA – Gianpiero Piovani ha detto questo sulla vittoria odierna: «Ho detto alle ragazze che valgono tantissimo perché abbiamo sofferto, devo fare davvero i complimenti al Como perché è una squadra molto organizzata. Ha subito le nostre iniziative nel primo tempo ma nel secondo ci ha chiuso nella nostra metà campo e noi siamo state brave a ribattere colpo su colpo. Questo è un calcio che non mi piace, preferirei vedere la mia squadra come voglio io. Queste partite però l’anno scorso le perdevi, quest’anno l’hai vinta quindi ci sta girando tutto bene. Ben venga questo risultato, faccio i complimenti a tutte anche nel Como perché meritavano il pareggio. Sono soddisfatto del risultato, mi piace vedere soffrire la squadra in fase di non possesso. Stasera gli ultimi 20-25′ però abbiamo sofferto troppo, di positivo c’è che abbiamo cuore e sappiamo difendere ad ogni costo ciò che conquistiamo ed otteniamo. In questo caso il gol di vantaggio di Cambiaghi».

Piovani guarda alla Juventus dopo Como

PROSSIMO IMPEGNO – Mister Piovani guarda poi alla prossima partita: «La Juventus alla prossima? Sappiamo benissimo che sono organizzate, forti in tutti i reparti. Stanno giocando bene e sono in fiducia perché hanno vinto anche in Champions League. Sono una squadra top, noi dobbiamo rispondere presente come abbiamo fatto nelle altre partite. Lavoreremo per prepararci al meglio»