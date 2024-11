Piovani: «Inter Women, sconfitta immeritata. Rigore Fiorentina dubbio!»

L’Inter Women viene rimontata nei minuti di recupero dalla Fiorentina. Il tecnico Gianpiero Piovani, al termine della sfida, si dice amareggiato, ma anche fiero e fiducioso delle sue nerazzurre.

BRUCIA – Gianpiero Piovani, intervistato da Inter TV al termine di Fiorentina-Inter Women, dichiara: «Sconfitta immeritata? Sono d’accordissimo. Mi dispiace per le ragazze perché hanno fatto davvero una bellissima prestazione, soprattutto nel primo tempo. Nel secondo tempo ci siamo abbassati un po’, abbiamo preso il pareggio su un rigore un po’ dubbio che era un po’ da rivedere. Poi questo gol nel finale che ha un po’ condizionato la prestazione e l’andamento della nostra gara. Perché non meritavamo di perdere, anzi già il pareggio ci bruciava. Così brucia ancora di più. Però ho detto alle ragazze che dobbiamo continuare sulla nostra strada e il nostro percorso di crescita, che è importante e in cui abbiamo raccolto delle bellissime prestazioni e degli ottimi risultati. Ora ci aspetta una partita importante contro la Lazio che cercheremo di vincere».

Piovani pensa subito alla prossima sfida dell’Inter Women!

MIGLIORARE – Gianpiero Piovani continua sulle sue ragazze: «Noi, a parte il mezzo tempo di Como dove abbiamo vinto e non meritavamo perché abbiamo sbagliato, le prestazioni le abbiamo sempre fatte in qualsiasi partita. Il ripartire mi piace ma è già un ripartire consolidato, già pronto per essere lì. Dobbiamo solo cercare di migliorare quello che è il nostro lavoro, che è ancora tanto da fare. Però è anche quello che ci ha permesso fino ad ora di ottenere dei buoni risultati».

SPAZIO PER TUTTI – Gianpiero Piovani conclude aggiungendo qualche dettaglio sul prossimo impegno dell’Inter Women: «La prossima di Coppa Italia? Giocherà sicuramente qualcuno che non ha mai giocato e magari anche qualche Primavera, perché è giusto dare spazio a chi lavora tutto l’anno con il massimo dell’impegno e cercare di ottenere il massimo. Il Parma è una squadra che non ha ancora subito, è una squadra di Serie B, prima in classifica. Quindi ci sarà un’altra battaglia da giocare, consapevoli che si sfideranno due squadre importanti come Inter e Parma».