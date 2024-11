Piovani: «Inter Women, punti importanti! Una caratteristica»

Piovani dopo la vittoria dell’Inter Women 1-0 in casa contro il Napoli, in un’intervista realizzata da Inter TV ha parlato della sfida valida per l’undicesima giornata di Campionato Femminile.

VITTORIA IMPORTANTE – Gianpiero Piovani dopo la vittoria della sua Inter Women, ha commentato così: «Sono tre punti molto importanti anche perché il Napoli ci ha dato del filo da torcere. Noi siamo state brave ad andare in vantaggio e abbiamo difeso questo risultato con i denti. Purtroppo nelle altre occasioni che abbiamo avuto non siamo riusciti a raddoppiare. Però l’idea era quella di vincere, ci siamo riusciti e questo è quello che conta. Migliore difesa del campionato? Lavoriamo tanto con alcuni nostri attaccanti, perché sono i nostri primi difensori, col centrocampo e soprattutto con i difensori, che in questo momento credo siano in grande condizione. Però questo non ci deve far sentire appagati. Dobbiamo cercare sempre di lavorare e migliorarci perché ci sono altre squadre che ci studiano. Il più alto possesso palla in campionato? È la caratteristica che abbiamo e che ho cercato di portare col mio staff che ringrazio. Quello che facciamo è bello ma dev’essere un punto di partenza per poter tutti i giorni andare in campo e migliorare».