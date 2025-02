Piovani: «Inter Women, obiettivo chiaro. Non ci nascondiamo!»

L’Inter Women torna a vincere in campionato, dando seguito all’ottima prima parte di stagione. Gianpiero Piovani è fiero delle sue ragazze, e ne parla al termine del match vinto 2-0 contro la Fiorentina.

GRANDE REAZIONE – Gianpiero Piovani, intervistato da Inter TV, dichiara: «Quella contro la Fiorentina è una vittoria molto importante, ne sono felice. Però ho detto alle ragazze che abbiamo fatto tanto ma non abbiamo ancora fatto niente. Il cammino è ancora lungo, oggi ci tenevamo a far bene. Le ragazze sono state brave, dopo le due sconfitte contro la Juventus e il Sassuolo oggi c’è stata una grandissima reazione. La squadra aveva giocato bene anche in quelle due gare però avevamo raccolto poco e niente. Oggi invece abbiamo fatto molto, molto bene, sia in fase difensiva ma soprattutto in fase offensiva, dove abbiamo creato quelle quattro situazioni che abbiamo finalizzato, a differenza delle partite precedenti».

Piovani commenta il momento dell’Inter Women

APPROCCIO – Gianpiero Piovani prosegue: «La reazione delle ragazze non era mai stata messa in discussione. Noi abbiamo sempre approcciato bene a tutte le partite e l’abbiamo visto. Logicamente noi avevamo 120′ sulle gambe e le giocatrici della Fiorentina no, perché hanno giocato 90′. Quindi la mia preoccupazione era quella, che nel secondo tempo ci fosse il rischio di abbassarci un po’. Invece non stato così, anzi. Ci siamo difese bene e siamo partite molto bene anche in contropiede e in una di queste situazioni abbiamo chiuso la partita con Magull. L’atteggiamento le ragazze lo hanno sempre avuto. Bisogna però avere anche la continuità, è normale che ci siano degli alti e bassi. Sono aspetti che dobbiamo migliorare tanto perché a livello di qualità si sta alzando l’asticella».

OBIETTIVI E AVVERSARI – Gianpiero Piovani conclude: «Il distacco in classifica? Si lavora per mantenere questa posizione. L’obiettivo nostro, non ci nascondiamo dietro un dito, è quello di arrivare almeno al terzo posto per prenderci in un posto in Champions League. La prossima partita contro la Lazio vale come tutte le altre nove finali che mancano. Sono tutte finali per noi. La Lazio è un’ottima squadra, lo sta dimostrando in campionato e secondo me ha meno punti di quelli che meriterebbe perché è una squadra che gioca davvero bene a calcio. Mi aspetto una bella partita perché ad entrambe piace giocare. Ci auguriamo di uscire dal campo della Lazio con un risultato positivo».