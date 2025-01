Piovani: «Inter Women in crescita! Due errori e due gol subiti»

Piovani visibilmente deluso dopo la clamorosa sconfitta dell’Inter Women nella sfida di ritorno dei quarti di finale persa in rimonta 2-1 contro il Sassuolo. Le sue dichiarazioni su Sky Sport dopo la partita.

SCONFITTA DELUDENTE – Mister Piovani ha commentato così la partita persa contro il Sassuolo in Coppa Italia: «Siamo andati dietro al loro gioco e alla fine il risultato è questo. Noi abbiamo fatto un’ora bellissima, però poi ci siamo abbassate molto e non riuscivamo a mantenere la palla. Su due nostri errori abbiamo preso questi due gol, però nel calcio ci sta perdere. Abbiamo la fortuna che tra quattro giorni avremo un’altra partita importante. Ci tenevamo passare questo turno, ma vogliamo anche qualificarci in Champions League. Sono felice di questo percorso di crescita, è mancato il risultato però per come la vediamo noi, questa squadra nata quasi tutta nuova, ci sta dando delle belle soddisfazioni. Quella di questa sera è stato un incidente».