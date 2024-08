Piovani: «Inter Women, che esordio! Ma testa subito al Napoli»

Piovani, nuovo allenatore dell’Inter Women reduce dalla prima vittoria contro la Sampdoria per 5-0 alla prima giornata di Serie A Femminile, in un’intervista su Inter TV ha sottolineato la bravura delle sue ragazze, dicendosi però concentrato in vista del prossimo impegno.

CINQUINA – Gianpiero Piovani commenta così la vittoria per 5-0 dell’Inter Women contro la Sampdoria: «Quale migliore esordio per noi, è stata veramente una bella partita condita da un’ottima prestazione di grande personalità. Non era facile contro la Sampdoria. Le ragazze sono state davvero brave. Oltre il risultato c’è stata anche la grande prestazione. Come allenatore devo essere bravo sia ad accendere la fiamma, ma anche a spegnerla: per questo motivo testa subito al Napoli, perché deve essere questo il nostro percorso. Noi dello staff stiamo spingendo molto sulla testa. Abbiamo una squadra di grande qualità, però dobbiamo anche essere cattivi. Qui mancava e stiamo cercando di portarla».

Ottimo inizio! Ma concentrazione alta

PROSSIMA SFIDA – Piovani smorza l’esordio, mantenendo alta la concentrazione in vista del prossimo impegno: «Saranno tutte partite difficili, soprattutto le prime. C’è sempre un po’ la sorpresa, abbiamo visto ieri il pareggio della Lazio contro la Roma. Dobbiamo guardare a noi stessi perché l’avversario noi stessi. Possiamo mettere in difficoltà chiunque».