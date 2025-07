Piovani fiducioso: «Inter Women vuole alzare l’asticella! Gruppo unito»

Gianpiero Piovani ha espresso le sue sensazioni in vista dell’inizio della stagione dell’Inter Women. Di seguito le sue dichiarazioni.

IL COMMENTO – Gianpiero Piovani ha rilasciato un’intervista alle frequenze ufficiali dell’Inter in merito all’annata che sta per avere inizio e agli obiettivi della sua squadra. Il tecnico dell’Inter Women ha così descritto il suo stato d’animo: «Le mie sensazioni sono senza dubbio positive perché ritrovo tante ragazze che c’erano lo scorso anno, abbiamo inserito anche delle calciatrici nuove. Dobbiamo ripartire da quello che abbiamo fatto lo scorso anno, soprattutto negli ultimi sei mesi dove abbiamo alzato l’asticella. Vogliamo sempre migliorare e lavorare con grande umiltà, le ragazze devono capire che siamo l’Inter e che dobbiamo sempre fare bene, spostando il limite costantemente in avanti. Noi dello staff dobbiamo cercare di fare proposte diverse, portando delle novità. Sono convinto che le calciatrici nuove non abbiano problemi a inserirsi perché questo è un gruppo di brave ragazze, empatiche ed unite».

Piovani sui propositi dell’Inter Women per la nuova stagione

GLI OBIETTIVI – Piovani ha poi proseguito: «Nella prossima stagione l’Inter Women vuole alzare l’asticella, migliorando giorno dopo giorno. Dobbiamo cercare di avere sempre fame. I tifosi dovranno starci vicino in questo percorso, dove ci saranno tante partite tra cui la Champions League, facendo come l’anno scorso in cui sono stati fantastici. Loro sono parte integrante di questo progetto».