Piovani: «Inter Women, sconfitta immeritata con la Juventus. Pronte a ripartire!»

Gianpiero Piovani dimostra grande sostegno alle sue nerazzurre, uscite sconfitte da Juventus-Inter Women. Le parole dell’allenatore al termine della sedicesima gara di Serie A Femminile.

LA PRESTAZIONE – Gianpiero Piovani, intervistato da Rai Sport al termine di Juventus-Inter Women, dichiara: «È mancato il cinismo? La differenza sta solo nei gol perché li hanno fatti la Juventus e non li abbiamo fatti noi. Abbiamo avuto forse più occasioni di loro però purtroppo oggi avevamo un po’ le polveri bagnate. Noi ci siamo arrivati lì e ci siamo arrivati bene però purtroppo usciamo sconfitti, secondo me immeritatamente». A detta di Piovani, dunque, la prestazione delle nerazzurre non è da condannare o giudicare negativamente, nonostante la sconfitta.

Inter Women, Piovani dopo la sconfitta sulla Juventus

PERCORSO – Gianpiero Piovani prosegue, cercando di dare sostegno alle sue ragazze dell’Inter Women: «Il nostro cammino non si interrompe, deve continuare. Quello dell’Inter Women è un percorso partito da cinque mesi, quindi quello che stiamo facendo è comunque bellissimo. Dispiace per la sconfitta e per le ragazze perché le ho viste molto abbattute. Ma una cosa del genere è già successa a Firenze e noi siamo pronti a ripartire». Queste le parole ricche di determinazione dell’allenatore nerazzurro dopo Juventus-Inter.