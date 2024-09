Piovani: «Inter-Milan Women? Bene così, ottima prestazione»

Gianpiero Piovani non si dice così tanto dispiaciuto per il pareggio finale tra la sua Inter Women e il Milan. Su Inter TV l’allenatore nerazzurro dà importanza ad altro.

PRESTAZIONE – Gianpiero Piovani sorprende per il suo pensiero post Inter-Milan Women: «Il calcio è questo, sapevamo che il Milan era una buona squadra. Abbiamo fatto un primo tempo sottotono, nel secondo non c’è stata partita. Abbiamo giocato solo noi, provato a vincerla, abbiamo fatto gol facendo cambi e avendo una squadra sbilanciata in avanti. Ci sta prendere un gol su angolo, non dovrebbe succedere, ma quando le forze vengono meno succede. Faccio un applauso alle ragazze perché hanno portato a casa una bella prestazione ed era ciò che mi interessava. Noi dobbiamo continuare così, abbiamo pareggiato e non perso. Da lì dobbiamo ripartire, ci muoviamo in avanti in classifica e non rimane ferma. Si poteva fare meglio, questo sempre, ma oggi con il caldo e l’avversario che si difendeva bene abbiamo fatto il massimo. Non abbiamo concretizzato, quattro pali sono un bel bottino. Non guardo il risultato, solo la prestazione. Mi interessava, nove volte su dieci dopo una bella prestazione vinci. Oggi è stata l’unica volta in cui non è accaduto».

Piovani, dopo Inter-Milan Women il passato!

PROSSIMA PARTITA – Piovani parla in seguito del prossimo impegno: «Sassuolo? La voglia di vincere è tanta, l’avversario lo conosco bene. Ci sono stato 6 anni, hanno tecnica e cattiveria agonistica. Dobbiamo sfruttare le occasioni che ci daranno, abbiamo una settimana per preparare la partita nel migliore dei modi. Abbiamo qualche acciacco, speriamo di recuperare tutte prima del match. I cambi sono avvenuti anche per questo».