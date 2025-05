Piovani fiducioso: «Inter Women vuole finire al meglio la stagione!»

Gianpiero Piovani si è espresso sulla sconfitta dell’Inter Women contro la Fiorentina per 1-3. Di seguito le sue parole.

IL COMMENTO – Gianpiero Piovani ha così parlato a Inter TV su Inter-Fiorentina Women, match terminato con il punteggio di 1-3: «La sconfitta ci lascia un po’ con l’amaro in bocca perchè volevamo mantenere l’imbattibilità casalinga ma una sconfitta come oggi non cancella il percorso che abbiamo fatto con il raggiungimento della Champions League e il secondo posto in classifica. Lavoriamo per finire nel migliore dei modi questa stagione e sabato a Torino con la Juventus avremo l’opportunità di mostrare ancora di esserci meritati questo secondo posto. Oggi nei primi 25 minuti potevamo fare 2 o 3 gol poi dopo il gol dell’1-1 siamo un po’ calate ma dobbiamo avere un atteggiamento sempre positivo».

Piovani chiaro sull’approccio dell’Inter Women

LA CERTEZZA – Piovani ha poi proseguito: «Noi giochiamo per vincere tutte le partite, sabato cercheremo di continuare il nostro percorso di crescita con una prestazione di qualità».