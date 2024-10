Piovani: «Fermata la Juventus! Il lavoro porta a questo: proseguiamo»

Gianpiero Piovani commenta con grande soddisfazione la prestazione dell’Inter Women contro la Juventus. Una gara preparata nei minimi dettagli e che, ai microfoni ufficiali del club, rende felice proprio il tecnico nerazzurro

PRESTAZIONE IMPORTANTE – Grande soddisfazione per Gianpiero Piovani, con la sua Inter che ha frenato la Juventus sul punteggio di 0-0 nel big match disputato oggi per il campionato di Serie A femminile. Questo il suo commento a caldo: «Grande prestazione, abbiamo centrato il gioco della Juventus. Siamo andati uno contro uno, abbiamo fatto una prestazione di grande coraggio. Quando c’è questa voglia, poi arriva un ottimo risultato contro una squadra che le aveva vinte tutte. Interrompiamo il loro percorso, ma proseguiamo nel nostro che è molto molto importante da continuare a fare. Le ragazze hanno accettato il lavoro che io e lo staff proponiamo e il lavoro porta ai risultati. Stanno facendo molto bene sotto tutti i punti di vista. Stiamo alternando tante giocatrici, teniamo un po’ tutte sulle spine e loro ci stanno dando grandi soddisfazioni con queste prestazioni».

Gianpiero Piovani guarda avanti dopo Inter-Juventus Women: preparazione per la sfida contro la Fiorentina

PREPARAZIONE – Gianpiero Piovani però non si siede sugli allori e pensa già ai prossimi impegni. Il primo, dopo la sosta per le nazionali, contro una squadra di alto livello come la Fiorentina. Questo il suo pensiero a riguardo: «La Fiorentina è un’ottima squadra, stanno facendo davvero bene. Dobbiamo prepararla bene e dopo la sosta per le nazionali, quando tutte rientreranno, cominceremo a preparare la partita contro le viola. Dobbiamo prepararla come sempre, senza tralasciare niente e cercando di capire dove possiamo colpirle. Lavoreremo a 360 gradi come facciamo sempre».