Piovani analizza Roma-Inter Women: «Sconfitta che brucia»

Gianpiero Piovani, allenatore dell’Inter Women, è stato intervistato dai canali ufficiali del club nerazzurro, al termine della partita contro la Roma Women. La gara è terminata con una sconfitta esterna per l’Inter, con il risultato di 2-1.

LA GARA – Gianpiero Piovani ha commentato ai canali ufficiali dell’Inter la partita contro la Roma. Una sconfitta immeritata per i nerazzurri, arrivata dopo un’ottima prestazione delle sue calciatrici: «Brucia perché è arrivata a trenta secondi dalla fine, in una partita a mio avviso fatta veramente bene. Meritavamo di uscire da qui con un risultato positivo, ci tenevamo in modo particolare per festeggiare il 117° anno dell’Inter. Non è stato così, però non posso rimproverare nulla alle ragazze. Hanno fatto una grande prestazione, un bello spot per il calcio femminile italiano a livello di gioco e qualità. Faccio i complimenti ai nostri tifosi, e a quelli della Roma. C’era un bel clima. Ci teniamo la prestazione fatta, e lavoreremo per provare a fare qualcosa di più nel derby».

MENTALITÁ – Mister Piovani sottolinea l’approccio positivo della sua Inter, che ha cercato la vittoria fino alla fine: «Assolutamente sì, prima della partita avevo detto che per noi non doveva essere un punto di arrivo ma un punto di partenza. Da qui ala fine dobbiamo continuare a lavorare per conquistare questo premio. Non lo abbiamo ancora in mano. Dovremo lavorare di più sui piccoli dettagli che fanno la differenza. L’atteggiamento propositivo deve essere il nostro spirito. Io ero un attaccante, mi piace attaccare e un po’ meno difendere».

Piovani si concentra sulla prossima sfida dell’Inter Woman: il derby con il Milan

DERBY – Il Mister pensa già al prossimo impegno dell’Inter, ossia il derby contro il Milan: «Sì, c’è voglia. Questa sconfitta brucia, ma dobbiamo spegnere il fuoco che c’è sotto e cercare di rifarci domenica prossima all’Arena insieme ai nostri tifosi»