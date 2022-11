FOTO – Piazza, secondo portiere dell’Inter Women: «Combatti!».

Piazza pubblica un nuovo post sui propri profili social. Il secondo portiere dell’Inter Women in questa stagione di Serie A Femminile non è mai scesa in campo. L’estremo difensore, però, continua a lavorare per farsi trovare pronta da Guarino. L’occasione di difendere i pali nerazzurri potrebbe arrivare in Coppa Italia Femminile.

COMBATTERE – Alessia Piazza pubblica un nuovo post sul proprio profilo Instagram. Nella foto, il secondo portiere dell’Inter Women è impegnata nell’allenamento tra i pali. L’estremo difensore è arrivato in nerazzurro la scorsa estate dal San Marino. Nel corso di questa prima parte di campionato non ha ancora mai difeso la propria porta. Il portiere interista, però, continua a lavorare per farsi trovare pronta da Rita Guarino. Insieme allo scatto pubblicato sui social, scrive: «Combatti!».

La sicurezza tra i pali nerazzurri di Francesca Durante (vedi articolo) impedisce al secondo portiere di trovare spazio. Sicuramente, però, Piazza scenderà in campo nelle partite di Coppa Italia Femminile. Dopo la vittoria contro il Cesena, infatti, le interiste sfideranno il Parma a gennaio.