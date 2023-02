Piazza: «Inter Women, raggiunti i nostri obiettivi. Ora testa alla Fiorentina!»

Alessia Piazza, portiere di Inter Women, intervistata attraverso i canali ufficiali del club ha analizzato il momento della squadra, gli obiettivi raggiunti e la prossima sfida contro la Fiorentina.

RAGGIUNTI OBIETTIVI – Alessia Piazza esprime così la sua opinione riguardo il momento dell’Inter Women e gli obiettivi raggiunti fin qui: «C’è un po’ di rammarico perché contro la Roma volevamo portare a casa punti contro la prima in classifica. Però siamo contente per la prestazione, abbiamo dato il massimo anche in un momento di difficoltà come quello di adesso. Arrivare tra le prime cinque era l’obiettivo di inizio stagione, e anche in Coppa Italia ce la stiamo mettendo tutta. Ultima partita contro la Fiorentina? Secondo me sarà una partita molto combattuta perché a entrambe servono questi punti per inseguire le prime due. Sarà uno scontro diretto, scenderemo in campo con obiettivi chiari».