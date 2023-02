Piazza: «Che emozione esordire con la maglia dell’Inter! Un obiettivo»

Alessia Piazza ha esordito nel campionato di Serie A Femminile nella sfida vinta dall’Inter Women contro il Sassuolo. Il secondo portiere nerazzurro, ai microfoni di Inter TV, spiega l’emozione del momento e guarda alla Coppa Italia contro la Sampdoria

ADRENALINA – Alessia Piazza parla dell’emozione di aver esordito con la maglia dell’Inter Women: «È stato per me molto emozionante poter esordire con la maglietta dell’Inter, si è trasformato tutto in adrenalina. Sono contenta per la vittoria di squadra, ci volevano questi tre punti. Due interventi importanti? Appunto l’adrenalina del momento ha aiutato, mi sono fatta trovare pronta e sono contenta per la mia prestazione e quella della squadra».

PROSSIMI STEP – Piazza prosegue parlando dei prossimi obiettivi: «Stiamo migliorando sulla continuità ed è questo l’obiettivo che cercheremo di portare avanti nel tempo, riuscire a lavorare così e raccogliere i 3 punti è determinante anche per il resto della stagione. Abbiamo una sfida importante con la Sampdoria, è determinante per riuscire a passare il turno. L’obiettivo è vincere».