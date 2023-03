Pedersen: «La vittoria contro l’Inter Women vale tanto! È stata dura»

Pedersen parla della vittoria della Juventus contro l’Inter Women nella semifinale di ritorno di Coppa Italia Femminile. Di seguito le dichiarazioni della centrocampista bianconera intervista da Tutto Sport.

STANCHE MA FELICI – Sofie Pedersen parla dell’ultimo match di Coppa Italia Femminile contro l’Inter Women che ha permesso alla Juventus di qualificarsi alla finale. Intervistata da Tuttosport, la centrocampista bianconera racconta: «Quanto vale la vittoria contro l’Inter Women in Coppa Italia Femminile? Tanto, siamo ancora un po’ stanche, ma molto felici perché è stata dura. Il vento, il caldo, quel loro gol nel finale che poteva rimettere tutto in discussione. Invece siamo rimaste tranquille e consapevoli di poter portare a casa la vittoria. E adesso vogliamo vincere anche la finale. Contro l’Inter Women nel ruolo di difensore centrale? Se posso aiutare la squadra sono contenta. Sembrant, Salvai e Gama, insieme a Peyraud-Magnin, mi hanno aiutata molto anche perché davanti avevo una come Tabitha Chawing. Ma, in generale, preferisco il mio posto a centrocampo».

Fonte: Tuttosport – Silvia Campanella