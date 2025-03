Pedersen: «Per l’Inter Women ogni match è una finale. Unione è fondamentale!»

Sofie Junge Pedersen si è raccontata parlando della situazione attuale e degli obiettivi dell’Inter Women, pronunciandosi anche sul suo impegno al di fuori del campo.

IL COMMENTO – Sofie Junge Pedersen è la protagonista femminile del Matchday Programme pubblicato dall’Inter in vista della sfida con il Monza di stasera 8 marzo. La calciatrice si è espressa sul modo in cui l’Inter Women arriva al primo match del Poule Scudetto contro la Roma: «Affrontiamo ogni partita come una finale, come un match fondamentale da giocare e porteremo questo atteggiamento anche nella Poule Scudetto. Siamo un gruppo forte, c’è una buona atmosfera, ci rispettiamo e facciamo tesoro delle nostre diversità. Abbiamo fatto un buon cammino nella fase campionato, abbiamo avuto rispetto per tutte le squadre affrontate e siamo state costanti dando sempre tutto in campo. Cosa dovremo mettere in campo ora? Sarà importante rimanere unite: ci saranno momenti difficili e sarà fondamentale sostenerci e aiutarci a vicenda».

Pedersen sull’importanza di giocare all’Inter Women e non solo

IL RAGIONAMENTO – Pedersen ha poi proseguito: «Non ricordo la mia vita senza il calcio. Mi piace semplicemente il gioco e avere un obiettivo per cui lottare, sfidare me stessa e gli altri e condividere queste sensazioni con la squadra. Il mio obiettivo è dare tutto per aiutare le mie compagne. Il clima e i diritti umani sono cose per cui è molto importante lottare, il calcio ha un grande potere e può essere uno strumento incredibile per portare valori e creare cambiamenti positivi».