Pavan: «Firmare per Inter un orgoglio. Grande opportunità»

Matilde Pavan ha rinnovato il contratto con l’Inter Women fino al 2026. La centrocampista ha rilasciato le prime dichiarazioni al canale ufficiale del club.

RINNOVO – Matilde Pavan così dopo il rinnovo: «Per me l’Inter è una grande opportunità, sono molto contenta e ho sentito grande fiducia dalla società. Sono arrivata a 15 anni, quindi firmare il primo contratto con l’Inter è un orgoglio. Considero questa stagione come un nuovo inizio, il numero 8 è un primo passo per cominciare e rispetto a due anni fa ho obiettivi diversi. Non sono legati solo all’infortunio ma ad obiettivi personali. Un buon motivo per cambiare, l’8 è il numero per eccellenza per chi gioca nel mio ruolo. Sono state settimane dopo l’intervento molto toste, sono serena ora e sto lavorando ogni giorno per migliorarmi. Sto usando questa pausa per crescere e maturare. Colgo i lati positivi della cosa, non vedo l’ora di giocare. Mi aspetto una stagione stimolante, molte squadre ambiscono allo Scudetto. Noi siamo in corsa, dobbiamo crederci e voglio grandi risultati»