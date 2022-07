Pavan: «Da Inter Women al Como, mi metto alla prova. Un’occasione»

Matilde Pavan si è trasferita nella giornata di ieri da Inter Women al Como, squadra sempre di Serie A Femminile. L’attaccante, classe 2004, ha parlato al club lariano delle sue prime sensazioni.

NUOVA ESPERIENZA – Dopo il passaggio in prestito al Como Women, da Inter Women, l’attaccante Matilde Pavan mostra la sua soddisfazione: «Sono molto felice di essere qui. Ho deciso di accettare questa sfida per mettere me stessa alla prova, sarà un’ottima occasione per crescere e migliorarmi. Conoscevo già il mister Sebastian de la Fuente e appena è arrivata l’ufficialità mi ha chiamato per dirmi che era molto contento di avermi in rosa. Io sono molto entusiasta di tornare a lavorare con lui, abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto e sono sicura che sarà una stagione ricca di emozioni».

Fonte: comowomen.it