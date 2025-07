UFFICIALE – Pavan, addio Inter Women: passaggio alla Juventus

L’Inter Women e Matilde Pavan si separano dopo circa sei anni trascorsi insieme. Per la centrocampista italiana è tempo di una nuova avventura con la maglia della Juventus.

TRASFERIMENTO – Prosegue il mercato anche per l’Inter Women, in attesa dell’inizio della nuova stagione. La nuova ufficialità riguarda l’addio di Matilde Pavan, che si trasferisce a titolo definitivo alla Juventus. La centrocampista classe 2004, in nerazzurro dal 2019 (dove è rimasta nel settore giovanile fino al 2021 per poi passare in Prima Squadra), ha firmato un contratto col club bianconero fino al 30 giugno 2028.

Matilde Pavan lascia l’Inter Women: nuova avventura alla Juventus

COMUNICATO – Il sito nerazzurro ha ufficializzato la cessione attraverso un comunicato: «FC Internazionale Milano comunica la cessione di Matilde Pavan: la centrocampista classe 2004 si trasferisce alla Juventus a titolo definitivo».

PRIME DICHIARAZIONI – Sul sito ufficiale della Juventus sono comparse le prime parole di Pavan dopo l’ufficialità: «È un onore per me essere qui. Sapere che un club come la Juventus abbia mostrato interesse nei miei confronti e abbia deciso di iniziare questo percorso insieme mi rende orgogliosa. Venendo alle mie caratteristiche in campo: mi sento una giocatrice creativa e mi piace tanto provare cose nuove, imparare. A livello tecnico-tattico sono una centrocampista offensiva, con visione di gioco e a cui piace inserirsi negli spazi».