Pastrenge beffa l’Inter Women nel finale. La Fiorentina vince 2-1

Si è chiuso con il risultato di 2-1 la sfida tra Fiorentina e Inter Women. Dopo un primo tempo passato in vantaggio, la Fiorentina ha recuperato la sfida con il rigore di Boquete. Nel finale il vantaggio viola con Pastrenge.

VANTAGGIO – Il primo tempo tra Fiorentina e Inter Women si era concluso sull’1-0 per le nerazzurre. Un primo tempo ricco di impegni per la difesa della Viola. Al 25′ arriva il vantaggio dell’Inter. Cross dalla bandierina di Cambiaghi, buco immenso nell’area di rigore e Andres alle spalle di tutto col destro piazza sotto la traversa che carambola in rete. Nel finale di primo tempo ci prova anche la Fiorentina a farsi vedere in avanti con qualche guizzo di Bonfantini senza però rendersi mai pericoloso.

Fiorentina-Inter Women, guizzo vincente nel finale

RIPRESA – Il secondo tempo si apre con le padrone di casa che provano subito l’affondo decisivo a caccia del pareggio. Al 55′ ci prova la Fiorentina con Severini che non trova bene l’occasione. Al 61′ arriva il pareggio della Fiorentina con Boquete che da calcio di rigore non sbaglia e angola bene sulla sinistra. Al 77′ altra grandissima occasione per la Fiorentina vicinissima al gol del 2-1. Rúnarsdóttir con dei buoni riflessi chiude magistralmente l’incornata di Catena. Al 93′ arriva la doccia gelida per l’Inter. Punizione dalla destra, svista nell’area di rigore e Pastrenge da dentro l’area di rigore sguscia via dalle marcature e manda la palla in rete. Al triplice fischio sorride la Fiorentina che si prende tre punti all’ultimo secondo.