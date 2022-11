Parma-Inter Women: termina 2-2! Van der Gragt e Chawinga decisive!

Parma-Inter Women termina 2-2. La 10ª giornata del Campionato di Serie A Femminile allo Stadio Ennio Tardini di Parma (PR) si conclude con un pareggio per la squadra di Guarino. Dopo una prestazione poco brillante nel primo tempo, le nerazzurre riescono ad accorciare le distanze con i due gol di Van der Gragt e Chawinga. Di seguito il report del secondo tempo di Parma-Inter.

SECONDO TEMPO – Dopo l’1-0 del primo tempo in Parma-Inter Women (vedi report), nella ripresa l’Inter Women continua a non brillare. Le interiste sono un po’ più reattive in fase di possesso ma manca fantasia e concretezza in attacco. Nel momento in cui le nerazzurre sembravano essere ad un passo dal pareggio, un clamoroso errore in fase d’impostazione da parte di Mana Mihashi regala l’assist del raddoppio alle gialloblù. Al 59′, infatti, Melania Martinovic serve Marija Banusic che butta dentro la palla del 2-0. I cambi offensivi messi in atto da Rita Guarino permettono all’Inter Women di alzare il baricentro e di rendersi pericolosa in avanti. Al 70′, infatti, le nerazzurre accorciano le distanze con il colpo di testa vincente di Stefanie van der Gragt. Il difensore nerazzurro aveva segnato il suo primo gol in Serie A Femminile proprio nella partita d’andata contro le emiliane. Il match si accende e le interiste ci credono sempre di più, soprattutto dopo la strepitosa conclusione di Tabitha Chawinga. All’80’ l’attaccante, appena subentrata dalla panchina, sfrutta l’assist perfetto di Tatiana Bonetti e sfonda la porta di Alessia Capelletti. Le nerazzurre provano a sfruttare l’ampio recupero per ribaltare del tutto la partita ma, alla fine, Parma-Inter Women termina 2-2. La prima partita del girone di ritorno frutta un solo punto in classifica alle interiste che, però, salgono di una posizione.