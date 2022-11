Parma-Inter Women, le formazioni ufficiali: modulo offensivo per Guarino

Parma-Inter Women inizierà tra pochissimo. Le nerazzurre sono a caccia di un successo che manca da ottobre. Per Rita Guarino modulo offensivo, un 4-2-3-1 per mettere in chiaro subito le cose. Parma-Inter Women, le formazioni ufficiali

PARMA (4-3-3): 1 Cappelletti, 27 Santoro, 11 Heroum, 14 Jelencic, 7 Williams; 71 Farrelly, 6 Benoit, 4 Bardin; 36 Cambiaghi, 24 Martinovic, 10 Banusic. Coach: Domenico Panico. A disposizione: 12 Ciccioli, 21 Tinti, 3 Caiazzo, 15 Nicolini, 17 Acuti, 25 Remondini, 28 Arrigoni, 73 Cox, 77 Maia Ferreira.

INTER (4-2-3-1): 22 Durante; 2 Sønstevold, 3 Van der Gragt, 19 Alborghetti, 13 Merlo; 34 Mihashi, 20 Simonetti; 10 Bonetti, 5 Karchouni, 33 Ajara Njoya; 9 Polli. A disposizione: 32 Belli, 6 Santi, 7 Marinelli, 8 Brustia, 11 Chawinga, 14 Robustellini, 15 Dragoni, 17 Fordos, 18 Pandini, 29 Kristjánsdóttir. Coach: Rita Guarino.

Arbitro: Carlo Rinaldi. Assistenti: Cecchi – Jorgji.