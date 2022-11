Parma-Inter Women 1-0 al 45′: alle nerazzurre manca precisione!

Parma-Inter Women per la 10ª giornata del Campionato Femminile di Serie A allo Stadio Ennio Tardini di Parma (PR). Le interiste chiudono il primo tempo sul risultato di 1-0. La poca grinta e l’imprecisione negli ultimi passaggi non permettono alla squadra di Guarino di trovare il gol. Di seguito il report del primo tempo di Parma-Inter Women.

NB: Segui Parma-Inter Women grazie alla cronaca testuale di Inter-News.it (qui il LIVE).

PRIMO TEMPO – I primi 45′ di Parma-Inter Women sono abbastanza equilibrati. Entrambe le squadre provano a rendersi pericolose e a sbloccare il risultato. Ma l’Inter sembra avere meno precisone e grinta rispetto alle gialloblù. Le padrone di casa, infatti, difendono con pressione e sfruttano le ripartenze in velocità per trovare l’imbucata vincente. Soprattutto negli ultimi quindici minuti la squadra di Rita Guarino sembra essere in difficoltà. Tant’è che al 32′ arriva il gol del vantaggio delle gialloblù, con la conclusione di Melania Martinovic. Le nerazzurre cercano di accorciare le distanze, ma manca sempre l’ultimo decisivo passaggio per trovare la porta. Il primo tempo di Parma-Inter Women si chiude sull’1-0.

Parma-Inter Women – Tabellino

1 PARMA – INTER 0

Marcatrici: Martinovic (P) al 32′.

PARMA (4-3-3): 1 Cappelletti, 27 Santoro, 11 Heroum, 14 Jelencic, 7 Williams; 71 Farrelly, 6 Benoit, 4 Bardin; 36 Cambiaghi, 24 Martinovic, 10 Banusic.

A disposizione: 12 Ciccioli, 21 Tinti, 3 Caiazzo, 15 Nicolini, 17 Acuti, 25 Remondini, 28 Arrigoni, 73 Cox, 77 Maia Ferreira.

Coach: Domenico Panico.

INTER WOMEN (4-2-3-1): 22 Durante; 2 Sønstevold, 3 Van der Gragt, 19 Alborghetti, 13 Merlo; 34 Mihashi, 20 Simonetti; 10 Bonetti, 5 Karchouni, 33 Ajara Njoya; 9 Polli.

A disposizione: 32 Belli, 6 Santi, 7 Marinelli, 8 Brustia, 11 Chawinga, 14 Robustellini, 15 Dragoni, 17 Fordos, 18 Pandini, 29 Kristjánsdóttir.

Coach: Rita Guarino.

ARIBTRO: Carlo Rinaldi della sezione di Bassano del Grappa. Assistenti: Andrea Cecchi della sezione di Roma 1 e Giampaolo Jorgji della sezione di Albano Laziale. Quarto ufficiale: Costanzo Cafaro della sezione di Bra.

NOTE – Ammonizione: Jelencic (P) al 37′. Recupero: 2′ (PT).