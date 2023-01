Parma-Inter Women 0-0 al 45′: Santi e Sonstevold sfiorano. Banusic spaventa!

Parma-Inter Women per la 3ª giornata della fase a gironi di Coppa Italia Femminile allo Stadio Ennio Tardini di Parma (PR). Le interiste chiudono il primo tempo sul risultato di 0-0. La squadra di Guarino costruisce e attacca, Santi e Sonstevold sfiorano il gol del vantaggio. La punizione di Banusic, invece, spaventa le nerazzurre! Di seguito il report del primo tempo di Parma-Inter Women.

NB: Segui Parma-Inter Women grazie alla cronaca testuale di Inter-News.it (qui il LIVE).

PRIMO TEMPO – I primi 45′ di Parma-Inter Women iniziano con le padrone di casa distese in avanti. Il pressing delle crociate impensierisce la squadra di Rita Guarino, che comunque prova a costruire. La prima occasione pericolosa per le nerazzurre arriva al 9′ con una punizione calciata da Marta Pandini. A ricevere il pallone in area è Irene Santi, il cui tiro viene deviato in angolo. Nel corso della partita le due squadre si alternano in fase offensiva. Al 19′ è di nuovo il turno dell’Inter Women, quando Elisa Polli serve Pandini, chiusa però dal portiere del Parma. Marija Banusic lascia tutti a bocca aperta al 26′, con una punizione dalla distanza calciata direttamente in porta, che colpisce la traversa. Le interiste tornano all’attacco al 37′ e sfiorano il vantaggio con la conclusione di Anja Sonstevold di pochissimo fuori. Proprio la giocatrice norvegese serve un invitante pallone a Santi, che calcia male e alto, non sfruttando l’occasione. Il primo tempo di Parma-Inter Women si chiude sullo 0-0.

Parma-Inter Women – Tabellino

0 PARMA – INTER 0

PARMA (4-3-3): 12 Ciccioli; 27 Santoro, 11 Heroum, 73 Cox, 77 Maia Ferreira; 36 Cambiaghi, 71 Farrelly, 4 Bardin; 10 Banušić; 30 Arcangeli, 24 Martinovic.

A disposizione: 1 Capelletti, 5 Gaspar Joana, 7 Williams, 15 Nicolini, 20 Vaitukaitytė, 21 Tinti, 28 Arrigoni, 37 Verrino, 44 Brscic.

Coach: Domenico Panico.

INTER (4-3-3): 22 Durante; 2 Sønstevold, 3 Van der Gragt, 19 Alborghetti, 13 Merlo; 34 Mihashi, 20 Simonetti, 6 Santi; 18 Pandini, 9 Polli, 11 Chawinga.

A disposizione: 1 Piazza, 5 Karchouni, 7 Marinelli, 8 Brustia, 10 Bonetti, 14 Robustellini, 17 Fordos, 27 Csiszar, 29 Kristjánsdóttir.

Coach: Rita Guarino.

ARIBTRO: Andrea Migliorini. Assistenti: Pignatelli-Palermo.

NOTE – Ammonizione: Bardin (P) al 25′ Alborghetti (I) al 42′. Recupero: (PT).