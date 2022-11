Panico: «Inter molto insidiosa. Davanti incisive, ci creeranno difficoltà»

Domani alle 14.30 è in programma il calcio d’inizio della gara tra Fiorentina e Inter Women. Patrizia Panico, allenatrice della squadra viola, ha fatto il punto sulla pericolosità della squadra nerazzurra

INSIDIE – Patrizia Panico ha presentato così la partita di domani tra la Fiorentina Femminile e l’Inter Women, in programma alle 14.30: «Inter e Fiorentina stanno facendo un campionato entusiasmante, sarà sicuramente una partita di livello. Due squadre che sono in forma. Dopo lo stop delle nazionali è difficile se il livello di forma sia stato mantenuto o meno. Hanno una rosa molto competitiva, l’aspetto più incisivo è quello offensivo, con tantissime giocatrici anche diverse tra loro che possono crearci delle insidie. Hanno sistemato anche il reparto offensivo, creando una sorta di turnover. In mezzo al campo ci sono giocatrici molto mobili e brave tecnicamente».