Pandini: «Vittoria nel derby, rivincita personale. Sassuolo? Inter pronta»

Marta Pandini, giocatrice dell’Inter Women, ha parlato ai microfoni di Inter Tv. La centrocampista è ritornata sul derby vinto, presentando anche la gara di domani contro il Sassuolo

DERBY − Pandini è ritornata sulla grande vittoria contro il Milan: «La vittoria nel derby è stata una rivincita personale, il 3-0 dopo mezz’ora ci ha dato fiducia e consapevolezza nei nostri mezzi. In questo modo, abbiamo controllato la gara molto bene».

SASSUOLO − Così Pandini sulla gara di domani: «La vittoria porta ad uno stato emotivo importante e ciò ci permette di fare bene. I risultati arrivano dal lavoro fatto in estate. Il Sassuolo vorrà ribaltare il risultato di settimana scorsa, noi vogliamo confermarci. Loro sono davanti a noi, come il Milan, è questo uno stimolo per continuare a dare il massimo».