Pandini: “Siamo cresciute come gruppo. Nuovi acquisti? Sono felice”

Marta Pandini, centrocampista dell’Inter Femminile, ha parlato ai microfoni di Inter TV. Ha commentato l’ultima partita disputata, il derby perso per 2-1. Una sconfitta che però non preoccupa: il 2020 è iniziato alla grande per le nerazzurre, grazie anche agli acquisti di Yoreli Rincon e Linda Nyman.

ATTEGGIAMENTO GIUSTO – Nell’ultimo turno di campionato l’Inter Femminile è caduta contro il Milan, nonostante il vantaggio nerazzurro. Una sconfitta che però non ha lasciato strascichi: la prestazione delle ragazze di Attilio Sorbi è stata molto positiva (qui le sue parole). Una sensazione confermata anche da Marta Pandini, centrocampista nerazzurra: «Noi siamo molto felici per com’è andata la partita. Sull’1-0 eravamo tranquille e volevamo continuare su quell’onda lì. Il mister ci ha fatto i complimenti a fine partita, nonostante il risultato. Questo fa capire che l’importante è l’atteggiamento, l’approccio alla gara: il risultato è una conseguenza».

SOSTA DESIDERATA – Nell’intervista a Inter TV, Pandini invoca poi la sosta in arrivo nel weekend, ideale per permettere di rifiatare dopo un gennaio intenso: Ecco le sue parole: «Questa sosta ci serve, soprattutto per recuperare 2-3 compagne fondamentali. Rifiatiamo un attimo, ma dobbiamo continuare a lavorare. Senza perderci d’animo, perché siamo su una buona strada».

L’IMPORTANZA DEL GRUPPO – Pandini commenta poi il gruppo dell’Inter Femminile, che nell’ultima sessione è stato rinforzato dagli acquisti di Yoreli Rincon e Linda Nyman. Questo il suo commento: «Secondo me siamo cresciute proprio sull’essere squadra, conoscerci, conoscere i difetti e i pregi delle compagne. Unirci e quindi aiutarsi». Infine, il suo “benvenuto” alle nuove compagne: «Sono stati due acquisti molto importanti, sono molto felice. Aiutano la squadra sia dal punto di vista del gruppo, sia in campo. Mi trovo bene con entrambe!».