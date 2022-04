Pandini show nei primi 45′: Inter Women chiude in avanti sulla Fiorentina

Pandini decisiva, almeno finora. Serie A Femminile in campo. La 19ª giornata di campionato mette l’Inter Women contro la Fiorentina. E la squadra di coach Guarino per il momento riesce ad avere la meglio grazie alla doppietta della sua numero 18. Si chiude 2-0 il primo tempo di Inter-Fiorentina

PRIMO TEMPO – Sabato di Serie A Femminile a Sesto San Giovanni (MI). La doppietta di Marta Pandini tra il 5′ e il 20′ permette all’Inter Women di avere la meglio sulla Fiorentina nella prima frazione di gioco. Le nerazzurre di coach Rita Guarino giocano meglio e hanno anche l’occasione per il tris, sprecato. Squadre tra poco in campo per il secondo tempo di Inter-Fiorentina: si ripartirà dal 2-0 firmato Pandini.